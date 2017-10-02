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В Швеции строят крупнейшую ферму по добыче биткоинов

02.10.2017 10:12
The Future of Mining строит в Швеции майнинговую ферму мощностью 40 МВт
Фото – iStock/Global Images Ukraine

Компания The Future of Mining (TFOM) из Маями строит на севере Швеции вблизи города Эльвсбюн крупный майнинговый дата-центр, пишет Bitcoin.com.

 "Швеция находится на правильном пути, обеспечивая рост новой развивающейся индустрии. Мы очень рады и гордимся тем, что сделали этот шаг вместе с The Future of Mining", - сказала мэр Эльвсбюна Хелена Олунд.

Отмечается, что дата-центр будет расположен на заброшенном участке, на котором раньше находилось Национальное управление телекоммуникаций. Согласно договору TFOM арендует у муниципалитета помещение под майнинговые мощности площадью 1,5 тыс. кв. м. Участок подключен к двум из трех волоконных сетей, проходящих через территорию, и расположен рядом с подстанцией мощностью 80 МВт.

TFOM планирует запустить первые 5 МВт майнинговых мощностей в ноябре этого года, а остальные 35 МВт - в течение следующих 18 месяцев.

Отметим, что на территории коммуны Эльвсбюн уже ведут свою деятельность несколько фирм, специализирующиеся на блокчейн-технологиях и высокопроизводительных вычислениях. Одна из них - известный китайский производитель майнингового оборудования Canaan Creative.

Ранее сообщалось, что фондовая биржа Nasdaq и шведский SEB-банк переходят на блокчейн в торговле взаимными фондами.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биткоин, Bitcoin, blockchain, блокчейн, майнинг, mining, майнинг криптовалюты, Швеция, майнинг биткоина
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