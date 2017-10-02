В Швеции строят крупнейшую ферму по добыче биткоинов
Компания The Future of Mining (TFOM) из Маями строит на севере Швеции вблизи города Эльвсбюн крупный майнинговый дата-центр, пишет Bitcoin.com.
"Швеция находится на правильном пути, обеспечивая рост новой развивающейся индустрии. Мы очень рады и гордимся тем, что сделали этот шаг вместе с The Future of Mining", - сказала мэр Эльвсбюна Хелена Олунд.
Отмечается, что дата-центр будет расположен на заброшенном участке, на котором раньше находилось Национальное управление телекоммуникаций. Согласно договору TFOM арендует у муниципалитета помещение под майнинговые мощности площадью 1,5 тыс. кв. м. Участок подключен к двум из трех волоконных сетей, проходящих через территорию, и расположен рядом с подстанцией мощностью 80 МВт.
TFOM планирует запустить первые 5 МВт майнинговых мощностей в ноябре этого года, а остальные 35 МВт - в течение следующих 18 месяцев.
Отметим, что на территории коммуны Эльвсбюн уже ведут свою деятельность несколько фирм, специализирующиеся на блокчейн-технологиях и высокопроизводительных вычислениях. Одна из них - известный китайский производитель майнингового оборудования Canaan Creative.
Ранее сообщалось, что фондовая биржа Nasdaq и шведский SEB-банк переходят на блокчейн в торговле взаимными фондами.
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