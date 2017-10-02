Крупнейшая биткоин-платформа ФРГ начинает поддерживать Ethereum
Крупнейшая в Германии платформа по покупке биткоина Bitcoin.de в ближайшее время намерена добавить поддержку Ethereum в ближайшие недели, сообщает Cryptocoinsnews.
"Изначально спроса на альткоины не было. Долгое время второе место в списке криптовалют занимал Litecoin, но с появлением Ethereum все изменилось, и спрос на альткоины начал быстро расти", - говорит сотрудник компании в интервью местному изданию BitcoinBlog.de.
Согласно данным CryptoCompare, рынок европейских криптовалютных бирж занимает четвертое место в мире с долей 5% после Японии, США и Южной Кореи. Однако Европа значительно отстает от первой тройки. Причем Европа нарастила свое присутствие с 2%-3% до 5% лишь в следствие закрытия криптовалютных бирж в Китае.
Однако Европа занимает третье место по объемам торговли Ethereum - 7,5% от мирового оборота.
Как сообщалось, Еврокомиссия ужесточит наказания за преступления с криптовалютой.
В то же время ЕС увеличивает финансирование двух рабочих блокчейн-групп, чтобы за три года организовать бесплатный Wi-Fi на всей территории Союза.
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