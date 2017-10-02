 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.43  26.68   EUR:  31.05  31.56
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Крупнейшая биткоин-платформа ФРГ начинает поддерживать Ethereum

02.10.2017 19:03
Интеграция Ethereum будет проведена в ближайшие недели
Фото – iStock/Global Images Ukraine

Крупнейшая в Германии платформа по покупке биткоина Bitcoin.de в ближайшее время намерена добавить поддержку Ethereum в ближайшие недели, сообщает Cryptocoinsnews.

"Изначально спроса на альткоины не было. Долгое время второе место в списке криптовалют занимал Litecoin, но с появлением Ethereum все изменилось, и спрос на альткоины начал быстро расти", - говорит сотрудник компании в интервью местному изданию BitcoinBlog.de.

Согласно данным CryptoCompare, рынок европейских криптовалютных бирж занимает четвертое место в мире с долей 5% после Японии, США и Южной Кореи. Однако Европа значительно отстает от первой тройки. Причем Европа нарастила свое присутствие с 2%-3% до 5% лишь в следствие закрытия криптовалютных бирж в Китае.

Однако Европа занимает третье место по объемам торговли Ethereum - 7,5% от мирового оборота.

Как сообщалось, Еврокомиссия ужесточит наказания за преступления с криптовалютой.

В то же время ЕС увеличивает финансирование двух рабочих блокчейн-групп, чтобы за три года организовать бесплатный Wi-Fi на всей территории Союза.

Читайте также: Криптовалютная биржа HitBTC снизит комиссии переводов в биткоинах 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в TwitterFacebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Bitcoin, биткоин, Германия, криптовалюта, криптоэкономика, криптовалюта биткоин, Ethereum, ФРГ
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров