Goldman Sachs готовит запуск торговли биткоином
Goldman Sachs не исключает запуск торговых операций с биткоином и другими цифровыми валютами, пишет Wall Street Journal.
Интерес банка может поднять статус биткоина в глазах инвесторов и повысить градус дискуссий вокруг криптовалюты, которая все глубже проникает в мир традиционных финансов, пишет WSJ. В то же время усилия Goldman Sachs в этом направлении пока находятся на ранней стадии и, не исключено, могут не реализоваться.
Ранее Goldman Sachs начал активно интересоваться технологией распределенного реестра, добавив минувшим летом на свой официальный сайт раздел с кратким курсом по блокчейну. Банк входит и в число инвесторов блокчейн-приложения финансовых сервисов Circle и нью-йоркского блокчейн-стартапа Digital Asset Holdings.
Кроме того, в июле 2017 года Goldman Sachs получил патент на расчетно-клиринговую систему SETLcoin, в основе которой лежит собственная криптовалюта.
Как сообщалось, канадский Royal Bank of Canada интегрировал блокчейн, что позволяет отслеживать платежи между США и Канадой в реальном времени.
Также британский Barclays и блокчейн-консорциумом CLS Group создают систему валютных переводов на основе технологии блокчейн альтернативную SWIFT-переводам.
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