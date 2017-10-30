Индекс биткоина. Как рассчитать доходность крипторынка

В криптомире получение адекватных рыночных котировок – большая проблема

Мировые финансы используют индексы, когда необходимо предельно кратко передать общее состояние всего рынка. Все летит в тартарары - индекс DowJones снижается! Это сигнал тревоги для инвесторов. Но стоит индексу пойти в рост хоть на несколько десятых долей процента и это сразу повышает привлекательность экономики.

Как же обстоят дела на новом для нас рынке криптовалют?

Данные - это основа всех индексов. Чем они точнее, тем более адекватным показателем состояния всего рынка будет индекс. Но в криптомире получение адекватных рыночных котировок - большая проблема. Не все инструменты торгуются на больших площадках, а некоторые могут вообще не выходить на биржи.

К тому же нас ожидает бум бирж совершенно нового поколения - децентрализованных. Они вообще не обладают единым центром и местом, откуда можно взять данные. А сами цены и фундаментальные данные об инструменте необходимо тщательно фильтровать и анализировать.

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В итоге, по большому счету всех интересует только цена биткоина. В частности, валютная пара BTC/USD. Не умаляя высокой значимости биткоина, а это порядка 55% капитализации всего крипторынка, его нельзя назвать полноценным и достаточным индикатором криптоэкономики. Для объективной оценки ситуации нужно взять хотя бы несколько криптовалют и рассчитать на их базе производный индекс.

Расчеты таких индексов схожи с традиционными биржевыми индексами. Но такие расчеты сопряжены с рядом существенных сложностей, как для математиков, так и для финансистов.

Во-первых, совершенно непонятно, что делать с самим биткоином. С одной стороны, это главный актив, который ведет за собой всю криптоиндустрию. Но его экономическая природа очень сложная, а серьезная доля в капитализации крипторынка вынуждает сильно ограничивать его долю и влияние на все расчеты.

Во-вторых, существует огромное множество криптовалют, что также не способствует правильным расчетам. По информации агентства CoinIndex, сейчас в обращении 1883 криптоинструментов, из которых 906 активно торгуются. Сюда входят и фановые монеты, выпущенные "под случай", и токены проектов от IT и финансов до недвижимости и добычи полезных ископаемых с капитализацией в сотни миллионов долларов США.

На обычных биржах все понятно. Есть акции, облигации, фьючерсы, все это измеряется в валюте и торгуется только против нее. Но для экономиста настоящим вызовом будет осознание двойственности практически каждого криптоинструмента. Они выступают сразу в двух ролях, как торгуемый ценный актив, и как мерило стоимости, то есть, как деньги, за которые покупают другие активы.

Представляете, что бы было, если бы акции можно было продавать за облигации, а за фьючерсный контракт на зерно давали бы не привычные гривны или доллары, а опционы или акции трубопрокатного завода? Для крипторынка это обыденная реальность.

Несмотря на все сложности, для крипты все же есть методики расчетов индексов. Несколько проектов параллельно ведут исследования и уже представили свои индексы для широкого ознакомления.

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Одним из первых индексов, направленных на измерение всего крипторынка, стал академический проект двух университетов из Берлина и Сингапура (Humboldt University Berlin, Singapore Management University). CRIX - The CRyptocurrency IndeX. Его особенность - отличная методологическая база для расчетов, которая находится полностью в открытом доступе. На основе их базы даже написано несколько научных работ по экономике.

DLT10 - индекс от солидной лондонской компании DLT Finance. Он предназначен для более утилитарных целей - служить основной для нового поколения финансовых продуктов, индексных инвестиционных фондов.

Еще один игрок - TradeBlock, предлагает крупным клиентам, инвестиционным банкам, биржам и брокерам индексы по двум самым высоколиквидным валютам, Bitcoin и Ethereum. А с недавних пор еще и Ethereum Classic.

Чего пока нет на крипторынке, так это биржевых индексов. Известно лишь, что популярная криптовалютная биржа Poloniex в 2015 году проводила эксперимент с торгуемым инструментом, отражающим индекс на топ-20 по капитализации криптомонет, исключая биткоин. На сегодня об этом проекте помнит только архив Google.

Криптовалюта, в своей сути, вызов не только для регуляторных органов, но и для самого рынка - еще вчера большей части игроков и управляемых ими ценностей просто не существовало.

Аналитики затрудняются просчитать тренды, не имеют инструментов для работы с новыми активами, а финансисты до хрипоты спорят, является ли биткоин пузырем или же он все-таки реальный актив c умопомрачительной стоимостью. В это же время простые трейдеры продолжают торговать криптой в среднем на $3,5 млрд каждые сутки. И это только начало.

Юлия Спорыш

СЕО и co-founder CoinIndex.Agency







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