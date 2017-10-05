British Petroleum переводит торговлю нефтью и газом на блокчейн
British Petroleum, британский промышленный гигант в нефтяной, газовой и энергетической промышленности, планирует протестировать технологию распределенного реестра на энергетическом рынке, пишет Financial Times.
"Блокчейн может стать важнейшим составляющей торговли на энергетическом рынке в будущем. Применение и активное использование этой технологии может обеспечить BP конкурентным преимуществом и помочь сохранить первенство среди энергетических групп", - сказал ответственный за технологическое направление BP Дэвид Эйтон (David Eyton).
В настоящее время BP работает на тестовом стенде блокчейн с австрийской энергетической компанией Wien Energie и итальянской нефтяной компанией Eni Trading & Shipping. Платформу для торговли энергией разработала канадская блокчейн-компания BTL.
По мнению Эйтона, скорость, прозрачность и безопасность делают блокчейн настоящим достижением. Однако применение блокчейна возможно и в других областях отрасли, например, оптимизации бизнес-процессов на предприятиях.
"В крупных корпорациях с множеством подразделений вам также необходимо регулировать финансовый баланс между дочерними компаниями", - говорит он.
Напомним, что компания Oracle в следующем году представит блокчейн-платформу для управления цепями поставок.
Читайте также: Goldman Sachs готовит запуск торговли биткоином
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus