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British Petroleum переводит торговлю нефтью и газом на блокчейн

05.10.2017 19:10
British Petroleum совершила первый тест блокчейн-платформы для торговли энергетическими активами
Фото – btc-echo.de

British Petroleum, британский промышленный гигант в нефтяной, газовой и энергетической промышленности, планирует протестировать технологию распределенного реестра на энергетическом рынке, пишет Financial Times.

"Блокчейн может стать важнейшим составляющей торговли на энергетическом рынке в будущем. Применение и активное использование этой технологии может обеспечить BP конкурентным преимуществом и помочь сохранить первенство среди энергетических групп", - сказал ответственный за технологическое направление BP Дэвид Эйтон (David Eyton).

В настоящее время BP работает на тестовом стенде блокчейн с австрийской энергетической компанией Wien Energie и итальянской нефтяной компанией Eni Trading & Shipping. Платформу для торговли энергией разработала канадская блокчейн-компания BTL.

По мнению Эйтона, скорость, прозрачность и безопасность делают блокчейн настоящим достижением. Однако применение блокчейна возможно и в других областях отрасли, например, оптимизации бизнес-процессов на предприятиях.

"В крупных корпорациях с множеством подразделений вам также необходимо регулировать финансовый баланс между дочерними компаниями", - говорит он.

Напомним, что компания Oracle в следующем году представит блокчейн-платформу для управления цепями поставок.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: blockchain, блокчейн, British Petroleum, торговля газом, торговля нефтью, блокчейн-платформа
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