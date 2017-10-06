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Сеть Ethereum огласила дату хардфорка Byzantium

06.10.2017 08:13
Клиент Go Ethereum (Geth) обновил код с целью поддержки предстоящего в этом месяце хардфорка Byzantium
Фото – iStock/Global Images Ukraine

Хардфорк будет осуществлен в блоке под номером 4 370 000. При текущей скорости генерации блоков он ориентировочно произойдет 17 октября, пишет CoinDesk.

Разработчики призвали всех операторов нод, использующих программное обеспечение Geth (69% всех нод Ethereum) установить обновление не позже, чем за неделю до хардфорка. Предыдущие версии кода будут несовместимы с сетью после активации Byzantium.

"Пожалуйста, уделите время переходу на версию 1.7.x (1.7.1 для Byzantium) до активации хардфорка, чтобы избежать неприятных сюрпризов, поскольку новая версия предполагает масштабную оптимизацию баз данных", - написал в Reddit разработчик Ethereum Питер Зилаги.

Напомним, что крупнейшая в Германии платформа по покупке биткоина Bitcoin.de намерена добавить поддержку Ethereum в ближайшие недели.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: криптоэкономика, Ethereum, криптовалюта Etherеum, хардфорк Byzantium, Клиент Go Ethereum, Geth
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