Сеть Ethereum огласила дату хардфорка Byzantium
Хардфорк будет осуществлен в блоке под номером 4 370 000. При текущей скорости генерации блоков он ориентировочно произойдет 17 октября, пишет CoinDesk.
Разработчики призвали всех операторов нод, использующих программное обеспечение Geth (69% всех нод Ethereum) установить обновление не позже, чем за неделю до хардфорка. Предыдущие версии кода будут несовместимы с сетью после активации Byzantium.
"Пожалуйста, уделите время переходу на версию 1.7.x (1.7.1 для Byzantium) до активации хардфорка, чтобы избежать неприятных сюрпризов, поскольку новая версия предполагает масштабную оптимизацию баз данных", - написал в Reddit разработчик Ethereum Питер Зилаги.
Напомним, что крупнейшая в Германии платформа по покупке биткоина Bitcoin.de намерена добавить поддержку Ethereum в ближайшие недели.
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