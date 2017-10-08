Кристин Лагард отказалась покупать биткоин из-за высокой цены

Для главы МВФ Кристин Лагард биткоин слишком дорогая покупка

Глава Международного валютного фонда МВФ Кристин Лагард не планирует инвестировать в биткоин, считая его цену слишком высокой, сказала она в ходе интервью телеканалу CNBC.

Ранее на мероприятии в Лондоне Лагард позитивно оценила развитие криптовалют, сказав, что они "могут составить конкуренцию существующим валютам и денежной системе".

Лагард также одобрила действия китайских властей в отношении запрета ICO. "Запрет был вынесен на основе анализа в котором уверенно доминировали, если не сказать больше, спекуляции и финансовые пирамиды. Это является явным признаком того, что им не безразлична эта сфера".

Несмотря на широкое распространение мошеннических схем в сфере криптовалют, по мнению главы МВФ, людям не стоит отворачиваться от этого рынка. "Когда я смотрю на мою страну, где все транзакции между гражданами и министерством финансов переведены в цифровую форму, я понимаю, что сейчас происходят огромные изменения, на которые всем стоит обратить внимание".

Ранее Кристин Лагард заявила, что МВФ может перейти на технологию блокчейн в системе распределения специальных прав заимствования.

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