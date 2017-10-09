Вануату раздает гражданство за 43 биткоина

Приобрести гражданство государства Вануату можно за 43 биткоина

Островное государство Вануату, расположенное в юго-западной части Тихого океана, принимает биткоины в качестве оплаты по программе получения гражданства, сообщает Business Insider.

За паспорт этого государства требуется заплатить $200 тыс, по текущему курсу биткоина на бирже BitStamp ($4644), вануатское гражданство может быть приобретено за 43,01 BTC.

"Есть некоторые подозрения относительно использования криптовалют в финансовых транзакциях и опасения насчет того, что они могут быть использованы для ведения нежелательной деятельности. Однако, криптовалюты существуют в полностью отслеживаемом реестре, где видна вся история их создания и торгов", - сообщил глава Сети информационных центров Вануату Джеймс Харрис.

В государстве действует безвизовый режим, позволяющий жителям посещать 113 стран, включая Великобританию, Россию и страны Европейского Союза.

Ранее сообщалось, что криптовалютная биржа HitBTC заявила о поддержке протокола Segregated Witness, что приведет к снижению комиссий за транзакции в биткоинах.

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