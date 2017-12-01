Российский олигарх будет добывать криптовалюту на метзаводе
Российская компания РУСАЛ, основным акционером которой является российский бизнесмен Олег Дерипаска, объявила о начале проектирования центра обработки данных на территории Надвоицкого алюминиевого завода в Карелии. Центр займется анализом Big Data и майнингом криптовалют. Об этом сообщает MetalTorg.
Производство алюминия на Надвоицком заводе было прекращено еще в 2013 г.
Партнером РУСАЛа в Надвоицах станет компания AA!LAB. Первая очередь центра обработки данных будет включать не менее 5 тыс. вычислительных блоков, серверов и рабочих станций. Потребляемая электрическая мощность оборудования составит около 6 МВт. Сроки реализации проекта - третий квартал 2018 г.
В компании отмечают, что эффективность работы центра обеспечат доступная возобновляемая энергия от Ондской ГЭС (также контролируется Дерипаской) и холодный климат региона, позволяющий снизить энергопотребление систем охлаждения оборудования.
Стартап AA!LAB основан в 2017 г. в Болгарии российским программистом Алексеем Зенковым. Компания реализует международный проект Mining Now, в рамках которого планируется создать промышленные мощности для генерации криптовалют в России, Болгарии, Венгрии, Казахстане и Киргизии.
Ранее сообщалось, что легендарный американский инвестор, основатель группы Vanguard, Джек Богл посоветовал держаться подальше от биткоина и не выводить деньги из традиционных активов ради него.
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