ГФС напомнила, что в Украине биткоин вне закона
Статус криптовалюты биткоин в Украине определяется разъяснением Национального банка Украины (НБУ), которое появилось еще в 2014 году. Об этом напоминает Государственная фискальная служба (ГФС) на официальном сайте.
На территории Украины биткоин нельзя использовать в качестве платежного средства как физическим, так и юридическим лицам, подчеркивает ГФС.
"Разъяснения о правомерности использования в Украине "виртуальной валюты/криптовалюты" предоставлено Национальным банком Украины 10 ноября 2014 года, исходя из которого Национальный банк рассматривает виртуальную валюту/криптовалюту биткоин как денежный суррогат, не имеющий обеспечения реальной стоимостью, не может использоваться физическими и юридическими лицами на территории Украины как способ платежа, поскольку противоречит нормам украинского законодательства", - гласит сообщение ГФС.
Ведомство отмечает, что НБУ советует пользоваться только теми платежными системами и системами расчетов, которые числятся в соответствующем реестре.
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