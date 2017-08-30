ГФС напомнила, что в Украине биткоин вне закона

В Украине биткоин нельзя использовать в качестве платежного средства, напоминает Государственная фискальная служба

Статус криптовалюты биткоин в Украине определяется разъяснением Национального банка Украины (НБУ), которое появилось еще в 2014 году. Об этом напоминает Государственная фискальная служба (ГФС) на официальном сайте.



На территории Украины биткоин нельзя использовать в качестве платежного средства как физическим, так и юридическим лицам, подчеркивает ГФС.



"Разъяснения о правомерности использования в Украине "виртуальной валюты/криптовалюты" предоставлено Национальным банком Украины 10 ноября 2014 года, исходя из которого Национальный банк рассматривает виртуальную валюту/криптовалюту биткоин как денежный суррогат, не имеющий обеспечения реальной стоимостью, не может использоваться физическими и юридическими лицами на территории Украины как способ платежа, поскольку противоречит нормам украинского законодательства", - гласит сообщение ГФС.



Ведомство отмечает, что НБУ советует пользоваться только теми платежными системами и системами расчетов, которые числятся в соответствующем реестре.



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