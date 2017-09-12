ЕС начал инвестировать в blockchain
Европейский союз инвестировал более 5 млн евро (порядка $6 млн) в стартапы, которые разрабатывают или изучают применение технологии blockchain через инновационную инициативу Horizon 2020, пишет Coindesk.
Согласно данным Horizon 2020, ЕС выделил более 5,4 млн евро на финансирование группы стартапов. Из них три стартапа получили более 1 млн евро, в то время как три других получили по 50 тыс. евро каждый.
Напомним, что на прошлой неделе Группа Европейской комиссии по малым и средним предприятиям раскрыла информацию о работе трех стартапов - Signaturit, Authenteq и The Billon Group. В числе прочего, они занимаются развитием услуг, связанных с цифровой идентификацией и платежами.
В августе Европейская комиссия заявила, что планирует создать конкурс "Blockchain для социального благосостояния". Исследователи в Европе также обратились к программе финансирования проектов, связанных с криптовалютами.
Европейская комиссия в начале этого года заложила фундамент для основания так называемой Обсерватории Blockchain. Она будет выступать в качестве исследовательского и информационно-пропагандистского офиса в работе с этой технологией.
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