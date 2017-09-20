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IBM вышла в лидеры в разработках блокчейн-индустрии

20.09.2017 13:12
IBM заняла лидирующую позицию в области блокчейн-разработок
Фото - iStock/Global Images Ukraine

Лидирующие позиции в области исследований и разработок технологии блокчейн заняла IBM, среди других корпораций, говорится в исследовании Juniper Research, передает CNBC.

Согласно данным опроса, 40% респондентов отдали свой голос корпорации IBM. Опрос проводился среди руководителей и топ-менеджеров крупных технологических компаний.

Второе место в рейтинге заняла Microsoft, с 20% голосов участников исследования.

В августе IBM объявила о запуске новой инициативы, в рамках которой выделит серию грантов и создаст учебные программы по изучению блокчейна, что призвано удовлетворить высокий спрос на специалистов в блокчейн-индустрии.

Тогда же IT-гигант возглавил новый блокчейн-консорциум, основным направлением деятельности которого станет оптимизация и управления цепям поставок и решение других задач. В консорциум вошла известная сеть магазинов Walmart, и крупные представители пищевой индустрии - Unilever, Nestlé и Dole.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: криптоэкономика, blockchain, IBM, блокчейн
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