Пять способов заработать на криптовалюте

Не только майнинг и ICO. Как сформировать криптовалютный портфель

Всего год-полтора назад многие инвесторы даже не подозревали о существовании криптовалюты. С ростом популярности биткоина ситуация в корне изменилась. Всем интересно, как войти в рынок, заработать и при этом избежать мошенников.

Откуда ажиотаж? "Если говорить о крипторынке, то здесь речь идет об окупаемости на протяжении месяцев. Представьте себе, что вы узнали о теме, когда, вкладывая $100, через полгода вы получите $200, $300 или даже $400. Это привлекает людей", - рассказывает управляющий партнер iGuards Андрей Великий.

У традиционного бизнеса, как правило, меньшая рентабельность. Если не воровать и не участвовать в коррупционных схемах, на возврат инвестиций могут уйти годы.

Начинающих инвесторов в криптовалюту подстерегает множество рисков. Поэтому главное - помнить, что если ты не знаешь, кто в схеме хомяк, то хомяк - это ты.

Кого называют хомяками? Это общество, которое бежит туда же, куда все, не разбираясь в процессе, и которое по ходу бега стригут. Опасность подстерегает любого новичка. Если вы уже не новичок, вас все равно могут обмануть, хоть сделать это и сложнее.

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Для человека, который думает, что сегодня вложит $100, а завтра получит $200, есть плохие новости. "Если вам говорят о гарантированном доходе, потом о пассивном доходе, потом предлагают рефереальную программу (участник программы, зарегистрировавшийся по рекомендации другого участника. - Ред.), чтобы вы привели друга и получили долю от его дохода, говорят о сверхприбыли - это гарантированный кидок", - поясняет Великий.

Существуют рисковые криптопроекты, где эти риски можно уменьшить. И существуют такие, которые ставят перед собой одну простую цель: взять у вас деньги и забрать себе. Таких проектов нужно избегать.

Продажа оборудования

На каких проектах можно заработать без особых рисков? "Во времена золотой лихорадки нужно продавать лопаты. Сейчас, когда все в едином порыве бегут в рынок криптовалют, можно пойти по пути продажи лопат, или в нашем случае - оборудования для майнинга. Это самый простой способ войти в рынок неспециалисту", - считает Великий.

В этом случае необязательно разбираться в цифровых валютах, следить за курсами или биржами. Вы покупаете оборудование в Китае, привозите в Украину и продаете. Главное - понимать, какое именно оборудование востребовано майнерами.

Сегодня популярны два варианта. Так называемые асики (Asic-чипы) и фермы на видеокартах. "Асики существуют для алгоритмов таких валют, как Bitcoin, Litecoin и Dash", - поясняет CTO Acronym.systems Матвей Сиворакша.

Asic-чипы для Bitcoin производят три компании: Bitmain, BitFury и Canaan (Avalon). Для Litecoin - Bitmain, InnoSilicon и L21. Для Dash - Bitmain, InnoSilicon и iBelink. "Оборудование в среднем окупается за 8-14 месяцев. В целом инвестиции в майнинг могут начинаться от $2000", - говорит Сиворакша.

У этого бизнеса невысокая маржинальность, но риски несопоставимы с рисками остальных участников рынка.

Майнинг

Новенькие биткоины добывают майнеры. Если вы решите заняться этим бизнесом, без помощи спецалиста не обойтись. Процесс "добычи" выглядит следующим образом. Монеты достаются как вознаграждение за каждый последующий добавленный блок в цепи блокчейн. Для этого компьютер майнера решает задачи системы, угадывая случайное число. Чем больше майнеров борются за блок, тем сложнее задача. Система делает это, чтобы в блокчейн отправлялось не более одного блока примерно в 10 минут. Кто решит задачу первым, тот и получает награду в виде биткоинов. Таким образом, цепь подписей, криптографически зашифрованных и добавленных в блок, - это и есть криптовалюта.

У майнера с более мощным оборудованием шанс на успех выше. Поэтому люди вкладывают уйму денег в фермы биткоинов. Бизнес достаточно простой. Пустые помещения заполняют оборудованием для майнинга, которое беспрерывно решает задачки и добывает биткоины.

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Майнинг можно запустить и на оборудовании, которое собирается из комплектующих для обычных компьютеров.

"В плюсе можно остаться, если цена валюты, которую вы майните, растет таким же темпом, как и темп развития вычислительных мощностей. В таком случае вы сохраняете свою прибыльность. Соответственно, если цена валюты снижается, снижается и ваша прибыль", - поясняет Великий.

Торговля криптовалютами

Помимо сборки, продажи и эксплуатации оборудования способом заработка могут быть обычные валютообменные операции - доллары на биткоины и наоборот.

"Весной этого года была ситуация, когда весь рынок монет рос. Можно было прийти на любую биржу, грубо говоря, поставить $1 на любую монету и автоматически быть в плюсах", - говорит Великий.

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Но это уникальная ситуация, и она может не повториться. Поэтому вход в этот сегмент требует определенных знаний. Вам нужно знать, по какой цене покупать криптовалюту, если хотите остаться в плюсе. Самый простой способ - купить биткоины и ждать, пока курс вырастет.

Такой метод по-прежнему работает. Другой вопрос - как долго это будет продолжаться.

Формирование портфеля и хранение валюты

При активном инвестировании ситуация усложняется. Вы не только покупаете криптовалюту и ждете изменения цены, но еще и торгуете ею в течение дня. При формировании криптовалютного портфеля прежде всего важен правильный выбор активов и торговых площадок. Мостом для выхода на рынок по сей день служит биткоин.

"Нет более простого способа купить криптовалюту, как через двойную конвертацию. То есть сначала мы покупаем цифровую валюту за традиционные деньги, а потом выводим обратно", - советует независимый криптотрейдер Кир Келевра.

Склонные к риску инвесторы могут инвестировать в самые быстрорастущие альткоины и токены. Либо в другие перспективные криптоактивы, такие как ethereum или dash. Здесь придется потратить больше времени на изучение инфраструктуры и всего рынка.

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Если вы купили на бирже какой-то криптоактив, выводите его дальше, потому что биржи имеют свойство закрываться. Наиболее безопасным вариантом здесь выступает аппаратный кошелек - отдельное устройство, где хранятся приватные ключи к криптовалютам.

Степень конфиденциальности ключей очень высока - для доступа нужно знать 4-значный пин-код и пароль безопасности длиной в 24 слова. Конечное подтверждение транзакции совершается за счет нажатия физической кнопки на устройстве. Это исключает удаленную кражу криптовалюты.

Кошелек можно подключать к ноутбуку, телефону, на нем можно хранить любые коины и не волноваться, что завтра их может не оказаться на месте.

Инвестиции в ICO

Это альтернативный способ привлечения капитала, который позволяет поучаствовать в интересных проектах. И хороший шанс заработать, если вы понимаете, в какой проект входите. Но здесь есть ряд недостатков. Во-первых, рынок начинает перегреваться - количество проектов, которые выходят сейчас на ICO, зашкаливает.

Во-вторых, популярность этого вида заработка привлекает уйму мошенников.

"В 9 из 10 проектов люди выходят на ICO, для того чтобы просто собрать денег и исчезнуть. Им не надо думать о дальнейшей судьбе токенов. Имея большие маркетинговые бюджеты, они думают только о рекламе и PR", - отмечает Великий.

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Среди этого безумного количества предложений пробиться действительно хорошему проекту крайне тяжело. Зачастую люди, начитавшись о сумасшедших прибылях, несут деньги, даже не читая white paper ICO - документ, на основании которого клиент принимает решение в пользу компании или продукта. Это и есть самый рисковый способ заработать в области криптовалют. Поэтому инвестору крайне сложно отличить перспективный проект от мошеннического.

"Людям, которым неведомо понятие "риск", придется по душе инвестирование в ICO-проекты на ранних стадиях (pre-sale и tokensale) - еще до выхода актива на рынок, но, по сути, это инвестирование в воздух", - говорит Кир Келевра.

Вот основные способы вложиться в крипторынок - от менее рисковых операций до более рисковых.

Думая, как заработать, инвестор всегда сталкивается с непростым выбором: соблазниться на большой куш, понимая, что можно полностью прогореть, либо действовать осторожно, имея небольшой и стабильный доход. Каждый сам решает, какой способ ему ближе.

Максим Нечипоренко