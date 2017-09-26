Сайты УМХ заставили компьютеры пользователей майнить криптовалюту
Входящие в "Украинский Медиа Холдинг" сайты Football.ua, Korrespondent.net, iSport.ua и Tochka.net, скрыто майнили криптовалюту Monero через компьютеры своих пользователей, пишет пользователь под ником Evg Bell у себя на странице Facebook.
"Неожиданно обнаружил, что ранее уважаемый мной сайт football.ua скрыто майнит криптовалюту за счет своих пользователей. А я думаю, почему у меня процессор грузит на 100% начинает и телефон жутко греется и тормозит, когда на ваш сайт захожу. Вам денег от рекламы недостаточно? Надо жечь пользовательскую технику? Подумайте о своей репутации", - написал Evg Bell.
Он пояснил, что для майнинга криптовалюты использовался встроенный в сайт плагин coin-hive.
"Конкретно в данном случае майнится криптовалюта Monero, довольно популярная нынче. Используется плагин coin-hive, который был специально разработан для майнинга именно этой монеты. Все дело в том, что для майнинга Монеро необходимо считать хеш-суммы по алгоритму Cryptonight, выхлоп от которого как раз максимален на процессорах, а не на видяхах как для биткоина и "эфира". А запустив скрипт в браузере, как раз можно использовать вычислительные мощности пользовательских процессоров, особенно Intel Core I7", - добавил Evg Bell.
Пользователь выяснил, что ноутбуки и ПК компании Apple "обладают иммунитетом" к этому скрипту.
Сегодня утром редакции Football.ua и Korrespondent.net отчитались об удалении вредоносного скрипта.
"Благодаря нашим читателям мы обнаружили, что один из наших партнеров использовал сайт для майнинга криптовалюты. Под удар попали только зарубежные пользователи сайта или те, кто пользовался зарубежными VPN. Наша техническая служба убрала вредоносный скрипт, а работа с партнером была остановлена. Ресурс вновь работает в привычном и безопасном режиме", - отметили представители новостных ресурсов.
Ранее, 16 сентября, с подобной ситуацией столкнулись пользователи крупнейшего торрент-трекера The Pirate Bay. При посещении сайта у них резко увеличивалась нагрузка на процессор. Создатели трекера тестировали вшитый в сайт скрипт для майнинга того же самого Monero.
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