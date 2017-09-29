В Южной Корее запретили операции с криптовалютами

Финансовый регулятор Южной Кореи запретил первичное предложение монет и все виды кредитования в цифровых валютах

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) запретила в стране проведение любых форм первичных предложений монет (ICO), а также всех видов кредитования в цифровых валютах, включая маржинальную торговлю, пишет CNBC.

Несмотря на то, что ICO является инновационным методом привлечения инвестиций, представители FSC отмечают высокие риски возникновения "финансовых пузырей", различных манипуляций рынком, которые не способствуют защите прав инвесторов. ICO также часто проводятся в сугубо спекулятивных целях.

Масштабы запрета до конца не ясны. По данным News1, FSC "запрещает все типы ICO в Корее". В то же время, издание JoongAng сообщает, что запрет коснется только первичных распределений монет, проводимых южнокорейскими стартапами, а также ссылается на чиновников, которые утверждают, что ограничения не распространяется на частных инвесторов.

FSC пока еще не "институциализировала" обмен цифровых валют. В настоящее время ведомство тщательно исследует ситуацию на рынке с целью дальнейшего повышения эффективности регулирующих мер.

Как сообщалось, Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку США создает отдел по борьбе с мошенничеством на ICO.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.