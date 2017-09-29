Фондовая биржа Nasdaq и шведский SEB-банк переходят на блокчейн в торговле взаимными фондами

Nasdaq и шведский SEB-банк тестируют блокчейн систему для торговли взаимными фондами в режиме реального времени, упрощая сложные, а часто и "бумажные" транзакции на рынке, сообщает Reuters.

"С помощью блокчейна мы можем создать более быстрый, более простой, эффективный и надёжный фондовый рынок", - сказал руководитель инвестиционного отдела SEB Горан Форс.

Магнус Хэглинд, старший вице-президент и руководитель отдела управления продуктами и рыночными технологиями Nasdaq, присоединился к мнению, назвав вариант использования "идеальным" для блокчейна.

"Дело не в том, чтобы сделать революцию в отрасли, платформа нацелена на повышение эффективности", - добавил он.

Обе компании уже ведут работы над вариантами использования технологии блокчейн. Nasdaq начала работу в 2015 году, а в этом году объявила о нескольких партнёрских проектах, включая работу с фондовой биржей Швейцарии.

В 2016 году подразделение венчурного капитала SEB вложило $4 млн в блокчейн стартап по платежам Coinify.

Как сообщалось, Международный валютный фонд может перейти на технологию блокчейн в будущем.

Кембриджский центр по исследованию альтернативных финансовых систем пришел к выводу, что блокчейн примут 20% центральных банков к 2019 году, еще 40% будут активное его использовать.

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