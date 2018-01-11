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Уоррен Баффетт не верит в будущее криптовалют

11.01.2018 09:59
Американский инвестор и миллиардер считает, что криптовалюты ждет плохой конец
Уоррен Баффетт (фото - getty images)

Ажиотаж вокруг криптовалют вряд ли закончится хорошо. Такое мнение озвучил американский инвестор и миллиардер Уоррен Баффетт в интервью CNBC.

"В плане криптовалют я могу сказать почти с полной уверенностью, что их ждет плохой конец. Когда это случится, я не знаю", - заявил Баффетт.

Относительно фьючерсов на биткойн, Баффетт заявил: "Мы не имеем их, не шортим и никогда не откроем позиции в них".

По данным CoinMarketCap, цена биткойна ночью 11 января упала на 14%, затем падение сократилось до 4%. На открытии торгов криптовалюта стоила $14,8 тыс., к 9:50 цена скорректировалась до $13,6 тыс.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: криптовалюта, Баффетт
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