Уоррен Баффетт не верит в будущее криптовалют
11.01.2018 09:59
Американский инвестор и миллиардер считает, что криптовалюты ждет плохой конец
Уоррен Баффетт (фото - getty images)
Ажиотаж вокруг криптовалют вряд ли закончится хорошо. Такое мнение озвучил американский инвестор и миллиардер Уоррен Баффетт в интервью CNBC.
"В плане криптовалют я могу сказать почти с полной уверенностью, что их ждет плохой конец. Когда это случится, я не знаю", - заявил Баффетт.
Относительно фьючерсов на биткойн, Баффетт заявил: "Мы не имеем их, не шортим и никогда не откроем позиции в них".
По данным CoinMarketCap, цена биткойна ночью 11 января упала на 14%, затем падение сократилось до 4%. На открытии торгов криптовалюта стоила $14,8 тыс., к 9:50 цена скорректировалась до $13,6 тыс.
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