МВФ предлагает обсудить биткоин на глобальном уровне

В МВФ обеспокоены скачками курса биткоина и его популярностью среди мошенников

Международный валютный фонд (МВФ) обеспокоен чрезмерной волатильностью криптовалюты биткоин и его популярностью среди мошенников и террористов. Об этом сообщает Хайтек.



В МВФ призывают как можно скорее начать разговор о криптовалютах на мировом уровне.



Издание напоминает, что за прошлый год курс биткоина вырос на 1500%, однако уже в январе после сообщений об ужесточении регулирования в Китае и Южной Корее резко упал.



За последний месяц стоимость криптовалюты снизилась на 36%. Если сравнивать с рекордным показателем декабря, когда биткоин пробил отметку в $20 тыс., то падение в середине января доходило до 50%.



Такие скачки, по мнению представителя МВФ Джерри Райса, несут угрозу инвесторам крипторынка: "Когда стоимость активов растет с такой скоростью, возрастают риски. Особенно если для покупки активов участники рынка занимают деньги".



МВФ признает, что криптовалюты могут принести людям пользу, например, в качестве более эффективного платежного средства. Но в то же время криптовалюты часто используют для отмывания денег, финансирования террористов, уклонения от уплаты налогов и мошенничества.



К обсуждению вопроса уже готовы Германия и Франция.



Сегодня утром курс биткоина потерял около 4,4% и составил $11,6 тыс.



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