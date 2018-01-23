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Южная Корея запретила анонимную торговлю криптовалютами

23.01.2018 14:42
Трейдеры в Южной Корее смогут торговать криптовалютами только после идентификации через банковский счет
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Власти Южной Кореи ужесточили правила торговли криптовалютами на местных биржах. Об этом сообщает Reuters.

С 30 января трейдеры смогут покупать и продавать криптовалюты только после идентификации через банковский счет. Имя владельца криптовалютного счета должно совпадать с именем владельца банковского счета, иначе транзакции будут запрещены.

Стоимость самых популярных криптовалют сегодня утром снижалась. На 10:32 по Киеву курс биткоина падал на 10,71% - до $10,5 тыс. Курс эфириума опустился на 10,22%, до $967,1 тыс. за "монету", Ripple также потерял почти 10%, его курс за последние сутки опустился до $1,27.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой южнокорейские СМИ сообщила, что несколько криптовалютных бирж могут быть вынуждены заплатить налог в размере 24,2% от выручки за прошлый год, а также им придется передавать данные о сделках.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: криптовалюта
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