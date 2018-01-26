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Сорос назвал биткоин типичным финансовым "пузырем"

26.01.2018 09:29
По словам миллиардера, криптовалюта - это спекуляция, которая всегда основана на недопонимании
Джордж Сорос (фото - Getty Images)

Американский миллиардер Джордж Сорос назвал криптовалюту и, в частности, биткоин типичным финансовым "пузырем".

"Биткоин - это не валюта, поскольку валюта считается стабильным средством накопления, и курс валюты не может меняться на 25% в день. Биткоин, например, не может использоваться для зарплаты, поскольку зарплата не может понижаться на 25% в день", - заявил финансист "на полях" неформального ужина в швейцарском Давосе, где проходит международный экономический форум.

По словам Сороса, криптовалюта - это спекуляция, которая всегда основана на недопонимании.

Напомним, ранее еще один американский инвестор и миллиардер Уоррен Баффетт заявил, что не верит в будущее криптовалют.

Источник: Прайм

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Сорос, биткоин, Bitcoin
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