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Соучредитель Apple Возняк продал свои биткойны

29.01.2018 08:34
Стив Возняк решил продать криптовалюту, когда стоимость биткойна достигла почти $20 тыс.
Стив Возняк (фото - Nordic Business Forum)

Соучредитель Apple Cтив Возняк продал свои биткойны. Об этом он рассказал на Nordic Business Forum в Стокгольме, пишет Business Insider.

Возняк отметил, что хотел поэкспериментировать с криптовалютой и вложился в нее прошлым летом, когда ее цена составляла $700 за биткойн.

"Когда цена взлетела, я решил, что не хочу быть одним из тех людей, которые следят и следят за этим и беспокоятся о цифре. Я не хочу таких забот в своей жизни", - рассказал Возняк.

Он решил продать криптовалюту, когда стоимость биткойна достигла почти $20 тыс.

На прошлой неделе курс самой популярной криптовалюты впервые с декабря 2017 года опустился ниже уровня $10 тыс.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биткоин, Bitcoin
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