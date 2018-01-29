Соучредитель Apple Возняк продал свои биткойны

Стив Возняк решил продать криптовалюту, когда стоимость биткойна достигла почти $20 тыс.

Соучредитель Apple Cтив Возняк продал свои биткойны. Об этом он рассказал на Nordic Business Forum в Стокгольме, пишет Business Insider.

Возняк отметил, что хотел поэкспериментировать с криптовалютой и вложился в нее прошлым летом, когда ее цена составляла $700 за биткойн.

"Когда цена взлетела, я решил, что не хочу быть одним из тех людей, которые следят и следят за этим и беспокоятся о цифре. Я не хочу таких забот в своей жизни", - рассказал Возняк.

Он решил продать криптовалюту, когда стоимость биткойна достигла почти $20 тыс.

На прошлой неделе курс самой популярной криптовалюты впервые с декабря 2017 года опустился ниже уровня $10 тыс.

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