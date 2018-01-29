Ethereum дорожает после получения рейтинга выше, чем у Bitcoin

Рейтинговое агентство Weiss Ratings присвоило Ethereum рейтинг "B", тогда как биткоин получил рейтинг ниже - "C+".

Вторая по величине криптовалюта Ethereum приближается к историческому рекорду после того, как рейтинговое агентство Weiss присвоило этой валюте рейтинг выше, чем у Bitcoin.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8.18 мск Ethereum дорожает на 3,04%, до $1,2 тыс. (исторический рекорд составляет около $1,42 тыс.), биткоин дешевел на 4,28%, до $11,42 тыс. На бирже

Как сообщил телеканал CNBC, независимое американское рейтинговое агентство Weiss Ratings присвоило Ethereum рейтинг "B", тогда как биткоин получил рейтинг ниже - "C+".

Более низкую оценку биткоину агентство объяснило тем, что крупнейшая криптовалюта сталкивается с трудностями сети, что приводит к задержкам и высокой стоимости транзакций. Биткоин, передает телеканал комментарий агентства, не имеет прямого механизма для срочной модернизации своего программного кода.

Ни одна из 74 криптовалют, по версии агентства, не получила высшую оценку "A". Высший из присвоенных рейтингов ("B"), кроме Ethereum, получила криптовалюта EOS, 9-ая по величине на криптовалютном рынке, передает телеканал.

Источник: Прайм

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