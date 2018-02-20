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Власти США намерены ужесточить правила для криптовалют

20.02.2018 18:20
Сенаторы США обсуждают новые правила введение которых приведет к ужесточению федерального контроля над криптовалютами
Фото: Pixabay

Власти США собираются рассмотреть новые правила, введение которых приведет к ужесточению федерального контроля над криптовалютами. Об этом сообщает Reuters.

Среди членов обеих ведущих партий США в Сенате и Палате представителей нарастает стремление начать борьбу с рисками, которые криптовалюты представляют для инвесторов и финансовой системы.

На данный момент цифровые активы находятся в так называемой серой зоне правового поля, в разных ситуациях попадая под регулирование Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Комиссии по торговле товарными фьючерсами, Министерства финансов США, Федерального резерва или властей штатов.

Американских законодателей беспокоят спекулятивная торговля и инвестиции в криптовалюты. Некоторые из них призывают к регулированию цифровых активов как ценных бумаг, в результате чего инвесторы в криптовалюты также окажутся под защитой SEC.

Курс криптовалюты биткоин на торгах утром сегодня, 20 февраля, вырос до $11,59 тыс. За сутки биткоин подорожал на 6,66%.

Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент $510,97 млрд.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: США, криптовалюта
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