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Курс биткоина упал ниже $11 тысяч

22.02.2018 11:45
За последние сутки биткоин подешевел на 5,5%
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Курс криптовалюты биткоин на торгах сегодня, 22 февраля, упал ниже $11 тыс. - до $10,59 тыс. По данным CoinMarketCap, за сутки биткоин подешевел на 5,5%.

Эфириум подешевел на 5,5% и торгуется сейчас по $845,17. Bitcoin Cash потерял в цене 7,6% - до $1,29 тыс.

Курс криптовалюты Ripple снизился на 6,5% - до $0,99.

Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент $455,01 млрд. На биткоин приходится около 39,3% всего рынка.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биткоин, Bitcoin, Эфириум, криптовалюта, Ripple
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