Курс биткоина упал ниже $11 тысяч

За последние сутки биткоин подешевел на 5,5%

Курс криптовалюты биткоин на торгах сегодня, 22 февраля, упал ниже $11 тыс. - до $10,59 тыс. По данным CoinMarketCap, за сутки биткоин подешевел на 5,5%.



Эфириум подешевел на 5,5% и торгуется сейчас по $845,17. Bitcoin Cash потерял в цене 7,6% - до $1,29 тыс.



Курс криптовалюты Ripple снизился на 6,5% - до $0,99.



Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент $455,01 млрд. На биткоин приходится около 39,3% всего рынка.



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