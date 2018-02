Охота на майнеров. Что происходит с криптобизнесом в Украине

Во время обысков сотрудники органов незаконно изымают криптовалюту. Как этому противостоять?

Если в прошлом году юристам приходилось воевать с силовиками за возврат техники предприятий и снятие арестов с имущества и счетов, то в этом их ждут куда более сложные задачи. Теперь во время обысков сотрудники органов незаконно изымают криптовалюту, а на майнеров устроили настоящую охоту.



Майнеры - это контрабандисты?



Перед новым годом в редакцию одного из культовых изданий о криптовалюте пришли с обыском. Нагрянули внезапно и изъяли технику. Следователи и СБУ забирают ноутбуки с целью проверки информации - на носителях, она якобы может быть искажена. В итоге ушла не только техника. Через несколько дней обнаружилось, что исчезла криптовалюта Ethereum на кругленькую сумму. Куда пропали цифровые деньги, в СБУ объяснить не смогли, а вот допросы представителей издания продолжаются и сегодня.

В течение всего 17-го года силовики регулярно изымали майнинговое оборудование, отбирали процессоры, серверы. Что дальше - не важно, главное - отобрать. В основном майнерам шили контрабанду. Обычно оборудование у них импортное, стоит оно недешево, документов нет. Это позволяет квалифицировать действия владельца, как незаконный ввоз. Да, согласно новому УК Украины, теперь за это не посадят, но административной ответственности хватит на то, чтобы забрать серверы. Что же до уплаты налогов, то украинский гражданин находится в вечном неоплатном налоговом долгу перед государством, и теперь эта реальность коснулась мира криптовалют.



Закон о защите бизнеса - "Show must go on"?



В течение всего года крипту пытались тщетно узаконить, приравнивая ее к товару. А НБУ был полон сомнений, не станут ли с биткоином проводить всевозможные финансовые махинации. В итоге украинская правоохранительная система умудрилась назвать такой бизнес фиктивным предпринимательством.

Осенью того же 2017-го был принят закон с условным названием "Маски-шоу стоп!", который в теории позволяет бизнесу более уверенно себя чувствовать во время визитов правоохранительных органов. На практике привычная картина мира не изменилась. В 2018 году обыски продолжились, как и раньше, изымают денежные средства, мобильные телефоны, компьютеры и ноутбуки и даже прилегающие к ним атрибуты, как клавиатура и мышка. Закон никак не останавливает силовиков. Да, действительно, теперь на обыск стали допускать адвоката. Но эффективность этой опции оставляет желать лучшего, ведь это не мешает постыдным кражам со стороны силовиков, которые происходят параллельно с оыбсками.



Новые вызовы на защиту майнеров



С точки зрения юристов, защита бизнеса видоизменилась - отточенные алгоритмы, отлично работающие еще пару лет назад, в условиях, когда СБУ добралась до нерегулируемой в стране криптовалюты, стали давать сбой. Это значит, что работа адвокатов на обысках требует нестандартных подходов.



Как противостоять изъятию майнингового оборудования? Как доказать факт воровства криптовалютных средств во время обысков и вернуть их собственнику? На сегодня уже существуют разные виды превентивных мер в формате приложений, интерактивных деловых игр, мастер-классов по осведомлению персонала психологическим особенностям на обыске и знанию своих законных возможностей.

Но криптовалютные войны потребуют комплексных инновационных решений, например:

Выбор юрисдикции и организационно-правовой формы компании



Оптимизация и структурирование налогообложения

Участие в криптобиржах;

Предварительные проверки компаний на предмет финансирования терроризма.

Анализ рисков по внедрению криптовалюты в бизнес-процессы компаний, работа с последствиями в криптобизнесе - вот на чем необходимо сконцентрировать внимание в защите современных компаний.

Дмитрий Онученко,

Старший юрист,

руководитель Практики безопасности бизнеса

АО Juscutum