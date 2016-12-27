НБУ продал банкам около $47 млн
Национальный банк Украины (НБУ) сегодня, 27 декабря, продал на межбанковском валютном рынке $46,8 млн. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.
Всего на аукцион были поданы заявки банков на покупку валюты в объеме $68,1 млн по курсу от 26,4 грн/долл до 26,68 грн/долл.
НБУ продавал валюту по курсу от 26,6 грн/долл до 26,68 грн/долл. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 26,6371 грн/долл, сообщает НБУ.
Доля удовлетворенных заявок по минимальному курсу аукциона в общем объеме удовлетворенных заявок составила 22,4 %.
НБУ объявил на сегодня аукцион по продаже валюты из-за избыточного спроса на нее на межбанке. Торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,32/26,38 грн/долл, к 12:00 котировки выросли до 26,65/26,75. Сейчас доллар торгуется по 26,6/26,7 грн/долл.
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