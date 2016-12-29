Порошенко одобрил штраф за выплату зарплат "в конверте"

Глава государства подписал закон, предусматривающий введение штрафа за выплату зарплат "в конверте" в размере 100 минимальных заработных плат

Президент Украины Петр Порошенко 27 декабря подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, которым среди прочего предусматривается введение штрафа за выплату зарплат "в конверте" в размере 100 минимальных заработных плат, сообщает УНИАН.

Согласно закону, предприниматели должны будут уплатить штраф в размере до трех минимальных зарплат во всех случаях недопущения инспекторов к проверке, кроме случая, когда темой проверки является неоформление трудовых договоров с работниками и выплата зарплат "в конверте". Предприниматели будут оштрафованы в размере 100 минимальных зарплат (с 1 января 2017 года это 320 тысяч гривень) в случае недопущения государственного инспектора труда к проверке, если она осуществляется с целью выявления работников с неоформленными трудовыми договорами, выплаты заработной платы без начисления и уплаты единого взноса (выплата зарплаты "в конверте").

Законом также предусматривается уплата физлицами-предпринимателями, которые являются плательщиками единого налога первой группы, единого социального взноса (ЕСВ) в размере не менее половины минимального ЕСВ, даже если предприниматель не ведет хозяйственную деятельность и не получает прибыль.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман призвал бизнес обеспечить выплату своим работникам заработной платы на уровне не менее чем минимальная в 3200 грн. Глава правительства предостерег работодателей от злоупотреблений, например по оформлению работника на полставки, неполный рабочий день. Премьер-министр напомнил, что были расширены полномочия органов власти, в том числе органов местного самоуправления, по проведению проверок на предприятиях.