Порошенко одобрил штраф за выплату зарплат "в конверте"
Президент Украины Петр Порошенко 27 декабря подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, которым среди прочего предусматривается введение штрафа за выплату зарплат "в конверте" в размере 100 минимальных заработных плат, сообщает УНИАН.
Согласно закону, предприниматели должны будут уплатить штраф в размере до трех минимальных зарплат во всех случаях недопущения инспекторов к проверке, кроме случая, когда темой проверки является неоформление трудовых договоров с работниками и выплата зарплат "в конверте". Предприниматели будут оштрафованы в размере 100 минимальных зарплат (с 1 января 2017 года это 320 тысяч гривень) в случае недопущения государственного инспектора труда к проверке, если она осуществляется с целью выявления работников с неоформленными трудовыми договорами, выплаты заработной платы без начисления и уплаты единого взноса (выплата зарплаты "в конверте").
Законом также предусматривается уплата физлицами-предпринимателями, которые являются плательщиками единого налога первой группы, единого социального взноса (ЕСВ) в размере не менее половины минимального ЕСВ, даже если предприниматель не ведет хозяйственную деятельность и не получает прибыль.
Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман призвал бизнес обеспечить выплату своим работникам заработной платы на уровне не менее чем минимальная в 3200 грн. Глава правительства предостерег работодателей от злоупотреблений, например по оформлению работника на полставки, неполный рабочий день. Премьер-министр напомнил, что были расширены полномочия органов власти, в том числе органов местного самоуправления, по проведению проверок на предприятиях.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
9424
-
6954
-
6277
-
3576
-
2675