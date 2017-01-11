Гройсман хочет, чтобы украинцы доносили на своих работодателей
Кабинет министров Украины инициирует создание специальных рабочих групп, которые будут отслеживать начисление заработных плат в стране. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, открывая заседание правительства, сегодня, 11 января.
Глава правительства заявил, что в ближайшее время будут созданы рабочие группы, которые будут мониторить ситуацию с выплатой зарплат. "Я дал поручение профильному премьер-министру Павлу Розенко и он уже предметно этим вопросом занимается: будут созданные группы, которые будут четко мониторить ситуацию, как людям начисляется заработная плата, как она выплачивается", - отметил премьер.
"В ближайшее время мы создадим коммуникационные возможности, чтобы люди нам сообщали конкретно где, на каком предприятии не выплачивается заработная плата или занижается или скрывается. И мы будем очень четко реагировать", - заявил Гройсман.
По его словам, на местах будут созданы специальные рабочие группы, которые на первом этапе будут "отслеживать и помогать восстанавливать справедливость". "Еженедельно я прошу и меня информировать по конкретным цифрам, и я буду информировать страну что, где и как происходит с выплатой зарплаты", - отметил Гройсман.
Напомним, ранее вице-премьер Розенко заявил, что правительство не допустит минимизации платежей единого социального взноса в Пенсионный фонд за счет схем в связи с повышением минимальной зарплаты до 3200 грн. Он сообщил, что создана комиссия, которая будет в течение трех следующих месяцев наблюдать за ситуацией во всех областях Украины во избежание нарушения прав работников.
Ранее Гройсман призвал бизнес обеспечить выплату своим работникам заработной платы на уровне не менее чем минимальная в 3200 грн. Глава правительства предостерег работодателей от злоупотреблений, например по оформлению работника на полставки, неполный рабочий день и пригрозил представителям бизнеса штрафами за уклонение от выполнения требований законодательства по повышению минимальной зарплаты.
Президент Украины Петр Порошенко 27 декабря подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, которым среди прочего предусматривается введение штрафа за выплату зарплат "в конверте" в размере 100 минимальных заработных плат.
В начале декабря Верховная Рада Украины приняла разработанный Кабинетом министров закон, позволяющий повысить с 1 января 2017 года минимальную заработную плату вдвое - до 3200 грн.
Национальный банк оценивает эффект от повышения минимальной зарплаты в дополнительный прирост ВВП на 0,5%.
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