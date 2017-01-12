Рост ВВП Германии достиг пятилетнего максимума
12.01.2017 13:26
По итогам прошлого года экономика Германии выросла на 2%
Фото: EPA
Рост экономики Германии по итогам 2016 года составил 1,9%.
Федеральное статистическое управление страны (DeStatis) отмечает что это максимальный показатель с 2011 года. Тогда ВВП вырос на 3,7%.
В 2015 году ВВП Германии вырос на 1,7%, в 2014 году - на 1,6%. Среднее значение темпов роста за 10 лет составило 1,4%.
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