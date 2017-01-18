В Испании биткоины можно будет купить в банкоматах

Количество банкоматов в Испании и Польше, в которых можно обменять биткоины на евро, достигает 10 тысяч

Фото: EPA

В Испании можно будет покупать биткоины в 7 тыс. банкоматов. Об этом пишет PaySpaceMagazine.



Испанский криптовалютный кошелек HolyTransaction Trade подписал соглашение с глобальной электронной платформой HalCash. Теперь в Испании можно будет обменивать биткоины на фиатные валюты и наоборот. Для этого клиенты смогут использовать банкоматы всех финансовых учреждений, подключенных к платформе HalCash.



Кроме Испании банкоматы, подключенные к HalCash, также представлены в Польше.



Таким образом, количество банкоматов в Испании и Польше, в которых можно обменять криптовалюту биткоин на единую европейскую валюту, достигает 10 тысяч.



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Информационное агентство

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