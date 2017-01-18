В Испании биткоины можно будет купить в банкоматах
В Испании можно будет покупать биткоины в 7 тыс. банкоматов. Об этом пишет PaySpaceMagazine.
Испанский криптовалютный кошелек HolyTransaction Trade подписал соглашение с глобальной электронной платформой HalCash. Теперь в Испании можно будет обменивать биткоины на фиатные валюты и наоборот. Для этого клиенты смогут использовать банкоматы всех финансовых учреждений, подключенных к платформе HalCash.
Кроме Испании банкоматы, подключенные к HalCash, также представлены в Польше.
Таким образом, количество банкоматов в Испании и Польше, в которых можно обменять криптовалюту биткоин на единую европейскую валюту, достигает 10 тысяч.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
16039
-
10559
-
8755
-
8329
-
5407
- Межбанк закрылся котировками доллара 27,56/27,62 вчера 17:20
- Суд сохранил экс-главе банка Михайловский домашний арест вчера 17:14
- Меморандум с МВФ согласуем до конца января - Рева вчера 16:10
- Глава МВФ призвала к более справедливому распределению благ вчера 14:47
- Фундаментальных причин для колебания курса нет - совет НБУ вчера 14:25