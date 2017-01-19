Почему ограничение наличных расчетов оздоровит экономику
Уменьшение Нацбанком предельной суммы расчетов наличными для физлиц со 150 000 до 50 000 грн - жесткая, но необходимая мера. В Европе, куда стремится Украина, подобные правила не являются чем-то из ряда вон выходящим. И хотя у ЕС нет единой политики по ограничению наличных расчетов, страны-члены союза вольны проводить ее самостоятельно.
Чаще других такие ограничения в ЕС вводят государства с более высоким уровнем теневой экономики. К примеру, в Италии максимальная сумма наличных расчетов ограничивается €1000. В этой стране также нельзя оплачивать наличными аренду жилья. В Греции максимальная сумма составляет €1500. Потолок в Испании - €2500 евро для резидентов и €15 000 для иностранцев. Во Франции с конца 2015 года максимальная сумма оплаты наличными установлена на уровне всего €1000 для резидентов и €10 000 для иностранцев. С прошлого года французское правительственное агентство по противодействию отмыванию денег (Tracfin) получает информацию о каждом человеке, кто в течение месяца рассчитался на сумму более €10 000.
Читайте также - В глубоком пике. Стоит ли покупать доллар по 28 грн
В таких странах как Великобритания, Германия, Нидерланды, Швейцария, Австрия, Венгрия и Финляндия ограничений для операций с наличными нет. Это связано с тем, что они имеют более развитую банковскую систему и культуру расчетов в безналичной форме, как со стороны населения, так и бизнеса. Тем не менее, такие операции поставлены на контроль. К примеру, в Германии операции о внесении наличных средств даже на свой счет проверяются уполномоченными государственными органами и банками, клиентам которых могут отказать в совершении операции.
Почему ограничение наличных расчетов важно для украинского рынка именно сейчас? Во-первых, оно заложено в основы комплексной программы развития финансового сектора Украины до 2020 года. В ее рамках планируется снижение уровня наличных в экономике (соотношение агрегата М0 или наличных расчетов к ВВП) с 18,1% в 2014 году до 12% в 2020-м. Во-вторых, ограничение уменьшит объемы теневой экономики и будет способствовать легализации доходов населения, в том числе усложнит жизнь коррупционерам.
Читайте также - Минус Платинум. Борис Кауфман продолжает терять активы
Для банковской системы Украины снижение лимита по наличным расчетам - очевидный плюс. Оно способствует улучшению ликвидности финучреждений, а также развитию инфраструктуры для безналичных расчетов. Увеличится количество новых счетов клиентов, произойдет рост объемов транзакционного бизнеса. Может также вырасти популярность программ рассрочки, покупок в кредит, кэш кредитов. При этом банки смогут снизить стоимость займов, у экономики появится дополнительный стимул для роста, а у госбюджета - дополнительные поступления.
Бояться дальнейшего снижения предельной суммы наличных расчетов с участием физических лиц в ближайшем будущем не стоит. Оно будет происходить по мере уменьшения объемов теневой экономики, которые в свою очередь зависят от послабления фискального давления, установления четких правил игры для бизнеса, а также возвращения доверия к банковскому сектору.
Михаил Власенко, глава правления Идея Банка
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте иОдноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Материалы, публикуемые в разделе Мнения, отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с позицией редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ"
- Меморандум с МВФ согласуем до конца января - Рева 16:10
- Глава МВФ призвала к более справедливому распределению благ 14:47
- Фундаментальных причин для колебания курса нет - совет НБУ 14:25
- В Испании биткоины можно будет купить в банкоматах 14:04
- ООН прогнозирует рост экономики Украины на 2% в этом году 13:15
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
16166
-
10719
-
8927
-
4454
-
3515