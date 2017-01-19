Почему ограничение наличных расчетов оздоровит экономику

Михаил Власенко рассказывает о европейском опыте снижения предельной суммы наличных операций

Уменьшение Нацбанком предельной суммы расчетов наличными для физлиц со 150 000 до 50 000 грн - жесткая, но необходимая мера. В Европе, куда стремится Украина, подобные правила не являются чем-то из ряда вон выходящим. И хотя у ЕС нет единой политики по ограничению наличных расчетов, страны-члены союза вольны проводить ее самостоятельно.

Чаще других такие ограничения в ЕС вводят государства с более высоким уровнем теневой экономики. К примеру, в Италии максимальная сумма наличных расчетов ограничивается €1000. В этой стране также нельзя оплачивать наличными аренду жилья. В Греции максимальная сумма составляет €1500. Потолок в Испании - €2500 евро для резидентов и €15 000 для иностранцев. Во Франции с конца 2015 года максимальная сумма оплаты наличными установлена на уровне всего €1000 для резидентов и €10 000 для иностранцев. С прошлого года французское правительственное агентство по противодействию отмыванию денег (Tracfin) получает информацию о каждом человеке, кто в течение месяца рассчитался на сумму более €10 000.

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В таких странах как Великобритания, Германия, Нидерланды, Швейцария, Австрия, Венгрия и Финляндия ограничений для операций с наличными нет. Это связано с тем, что они имеют более развитую банковскую систему и культуру расчетов в безналичной форме, как со стороны населения, так и бизнеса. Тем не менее, такие операции поставлены на контроль. К примеру, в Германии операции о внесении наличных средств даже на свой счет проверяются уполномоченными государственными органами и банками, клиентам которых могут отказать в совершении операции.

Почему ограничение наличных расчетов важно для украинского рынка именно сейчас? Во-первых, оно заложено в основы комплексной программы развития финансового сектора Украины до 2020 года. В ее рамках планируется снижение уровня наличных в экономике (соотношение агрегата М0 или наличных расчетов к ВВП) с 18,1% в 2014 году до 12% в 2020-м. Во-вторых, ограничение уменьшит объемы теневой экономики и будет способствовать легализации доходов населения, в том числе усложнит жизнь коррупционерам.

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Для банковской системы Украины снижение лимита по наличным расчетам - очевидный плюс. Оно способствует улучшению ликвидности финучреждений, а также развитию инфраструктуры для безналичных расчетов. Увеличится количество новых счетов клиентов, произойдет рост объемов транзакционного бизнеса. Может также вырасти популярность программ рассрочки, покупок в кредит, кэш кредитов. При этом банки смогут снизить стоимость займов, у экономики появится дополнительный стимул для роста, а у госбюджета - дополнительные поступления.

Бояться дальнейшего снижения предельной суммы наличных расчетов с участием физических лиц в ближайшем будущем не стоит. Оно будет происходить по мере уменьшения объемов теневой экономики, которые в свою очередь зависят от послабления фискального давления, установления четких правил игры для бизнеса, а также возвращения доверия к банковскому сектору.

Михаил Власенко, глава правления Идея Банка

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