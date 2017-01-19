 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  27.58  28.26   EUR:  29.16  30.24
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Почему ограничение наличных расчетов оздоровит экономику

Михаил Власенко
19.01.2017 08:00
Михаил Власенко рассказывает о европейском опыте снижения предельной суммы наличных операций

Уменьшение Нацбанком предельной суммы расчетов наличными для физлиц со 150 000 до 50 000 грн - жесткая, но необходимая мера. В Европе, куда стремится Украина, подобные правила не являются чем-то из ряда вон выходящим. И хотя у ЕС нет единой политики по ограничению наличных расчетов, страны-члены союза вольны проводить ее самостоятельно.

Чаще других такие ограничения в ЕС вводят государства с более высоким уровнем теневой экономики. К примеру, в Италии максимальная сумма наличных расчетов ограничивается €1000. В этой стране также нельзя оплачивать наличными аренду жилья. В Греции максимальная сумма составляет €1500. Потолок в Испании - €2500 евро для резидентов и €15 000 для иностранцев. Во Франции с конца 2015 года максимальная сумма оплаты наличными установлена на уровне всего €1000 для резидентов и €10 000 для иностранцев. С прошлого года французское правительственное агентство по противодействию отмыванию денег (Tracfin) получает информацию о каждом человеке, кто в течение месяца рассчитался на  сумму более €10 000.

Читайте также - В глубоком пике. Стоит ли покупать доллар по 28 грн

В таких странах как Великобритания, Германия, Нидерланды, Швейцария, Австрия, Венгрия и Финляндия ограничений для операций с наличными нет. Это связано с тем, что они имеют более развитую банковскую систему и культуру расчетов  в безналичной форме, как со стороны населения, так и бизнеса. Тем не менее, такие операции поставлены на контроль. К примеру, в Германии операции о внесении наличных средств даже на свой счет проверяются  уполномоченными государственными органами и  банками, клиентам которых могут отказать в совершении операции.

Почему ограничение наличных расчетов важно для украинского рынка именно сейчас? Во-первых, оно заложено в основы комплексной программы развития финансового сектора Украины до 2020 года. В ее рамках планируется снижение уровня наличных в экономике (соотношение агрегата М0 или наличных расчетов к ВВП) с 18,1% в 2014 году до 12% в 2020-м. Во-вторых, ограничение уменьшит объемы теневой экономики и будет способствовать легализации доходов населения, в том числе усложнит жизнь коррупционерам.

Читайте также - Минус Платинум. Борис Кауфман продолжает терять активы

Для банковской системы Украины снижение лимита по наличным расчетам - очевидный плюс. Оно способствует улучшению ликвидности финучреждений, а также развитию инфраструктуры для безналичных расчетов. Увеличится количество новых счетов клиентов, произойдет рост объемов транзакционного бизнеса. Может также вырасти популярность программ рассрочки, покупок в кредит, кэш кредитов. При этом банки смогут снизить стоимость займов, у экономики появится дополнительный стимул для роста, а у госбюджета - дополнительные поступления.

Бояться дальнейшего снижения предельной суммы наличных расчетов с участием физических лиц в ближайшем будущем не стоит. Оно будет происходить по мере уменьшения объемов теневой экономики, которые в свою очередь зависят от послабления фискального давления, установления четких правил игры для бизнеса, а также возвращения доверия к банковскому сектору.

Михаил Власенко, глава правления Идея Банка

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в TwitterFacebookВКонтакте иОдноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, наличные расчеты
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Материалы, публикуемые в разделе Мнения, отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с позицией редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ"

Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров