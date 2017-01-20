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Сорос: Неопределенность на рынках достигла пика

20.01.2017 13:24
Рынки реагируют на приход к власти Трампа волатильностью, отметил финансист Джордж Сорос
Джордж Сорос (фото - EPA)

Состояние неуверенности на мировых рынках в связи с приходом к власти в США Дональда Трампа достигло пика. Об этом сообщил миллиардер, финансист и филантроп Джордж Сорос на полях Всемирного экономического форума в Давосе, пишет Reuters.

"Не думаю, что рынки будут чувствовать себя хорошо", - отметил Сорос. По его мнению, предугадать действия нового президента США не представляется возможным.

Сорос считает, что Трамп не справится с поставленными задачами и не реализует свою программу - главным образом потому, что в ней содержатся взаимоисключающие пункты. Команда Трампа также воплощает эти противоречия.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика, Сорос, США, Трамп
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