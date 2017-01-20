Сорос: Неопределенность на рынках достигла пика
Состояние неуверенности на мировых рынках в связи с приходом к власти в США Дональда Трампа достигло пика. Об этом сообщил миллиардер, финансист и филантроп Джордж Сорос на полях Всемирного экономического форума в Давосе, пишет Reuters.
"Не думаю, что рынки будут чувствовать себя хорошо", - отметил Сорос. По его мнению, предугадать действия нового президента США не представляется возможным.
Сорос считает, что Трамп не справится с поставленными задачами и не реализует свою программу - главным образом потому, что в ней содержатся взаимоисключающие пункты. Команда Трампа также воплощает эти противоречия.
Читайте также - Трамповская неопределенность: экономика вуду
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
10880
-
9035
-
5354
-
3646
-
3267
- Межбанк закрылся котировками доллара 27,39/27,44 17:27
- Коломойский заявляет, что реструктуризировал долги перед Приватом 17:13
- Western Union заплатит $586 млн штрафа за поддержку мошенничества 16:22
- Национализация Привата стоила Суркису несколько сотен миллионов 14:17
- Доля теневой экономики в Украине сократилась на 5% - МЭРТ 13:34