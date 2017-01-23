НБУ: Новый закон о валюте будет готов к апрелю

Национальный банк намерен во втором квартале внести новый законопроект об иностранной валюте в парламент

Олег Чурий (фото - пресс-служба НБУ)

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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