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Гройсман анонсировал создание Службы финансовых расследований

23.01.2017 13:07
Глава правительства надеется, что Службу финансовых расследований будет создана до конца года
Владимир Гройсман (фото - пресс-служба Кабмина)

Кабинет министров Украины до конца текущего года сформирует Службу финансовых расследований.  Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на правительственном семинаре "Экономическое развитие регионов: стратегия и инструменты привлечения инвестиций и повышения экспортного потенциала".

"В этом году, до конца года, мы создадим Службу финансовых расследований", - сказал Гройсман. Премьер добавил, что новый орган должен быть средством контроля, а не давления.

Планируется, что новое ведомство будет аккумулировать функции налоговой полиции, а также экономических подразделений силовых структур, включая МВД дел и СБУ.

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Напомним, с 1 января налоговая милиция из-за технической ошибки Верховной Рады фактически находится вне закона. В Минфине заявили, что вскоре законопроект о создании Службы финансовых расследований будет внесен в парламент.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков выступил против создания единого органа, который будет заниматься расследованием преступлений в сфере экономики.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: финансовая полиция, Гройсман
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