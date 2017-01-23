Гройсман анонсировал создание Службы финансовых расследований
Кабинет министров Украины до конца текущего года сформирует Службу финансовых расследований. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на правительственном семинаре "Экономическое развитие регионов: стратегия и инструменты привлечения инвестиций и повышения экспортного потенциала".
"В этом году, до конца года, мы создадим Службу финансовых расследований", - сказал Гройсман. Премьер добавил, что новый орган должен быть средством контроля, а не давления.
Планируется, что новое ведомство будет аккумулировать функции налоговой полиции, а также экономических подразделений силовых структур, включая МВД дел и СБУ.
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Напомним, с 1 января налоговая милиция из-за технической ошибки Верховной Рады фактически находится вне закона. В Минфине заявили, что вскоре законопроект о создании Службы финансовых расследований будет внесен в парламент.
Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков выступил против создания единого органа, который будет заниматься расследованием преступлений в сфере экономики.
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