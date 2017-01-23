Гройсман анонсировал создание Службы финансовых расследований

Глава правительства надеется, что Службу финансовых расследований будет создана до конца года

Кабинет министров Украины до конца текущего года сформирует Службу финансовых расследований. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на правительственном семинаре "Экономическое развитие регионов: стратегия и инструменты привлечения инвестиций и повышения экспортного потенциала".

"В этом году, до конца года, мы создадим Службу финансовых расследований", - сказал Гройсман. Премьер добавил, что новый орган должен быть средством контроля, а не давления.

Планируется, что новое ведомство будет аккумулировать функции налоговой полиции, а также экономических подразделений силовых структур, включая МВД дел и СБУ.

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Напомним, с 1 января налоговая милиция из-за технической ошибки Верховной Рады фактически находится вне закона. В Минфине заявили, что вскоре законопроект о создании Службы финансовых расследований будет внесен в парламент.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков выступил против создания единого органа, который будет заниматься расследованием преступлений в сфере экономики.