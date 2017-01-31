ВВП еврозоны вырос в четвертом квартале на 0,5%

В годовом выражении рост экономики еврозоны в четвертом квартале приблизился к 2%

Рост ВВП 19 стран еврозоны, по первой, предварительной оценке, в четвертом квартале 2016 года составил 0,5% в квартальном выражении и 1,8% - в годовом. Об этом сообщает Евростат.



В третьем квартале рост экономики валютного союза составлял 1,7% в годовом выражении и 0,3% - в квартальном.



Совокупный рост ВВП Евросоюза по итогам четвертого квартала составил 0,6% в квартальном выражении и 1,9% - в годовом.



Уровень безработицы в еврозоне опустился до минимальных значений с мая 2009 года. В 2016 году он составил 9,6% от числа трудоспособного населения. Самый низкий уровень зафиксирован в Германии - 3,9%, самый высокий - в Греции (23%).



Уровень потребительских цен в декабре 2016 года вырос на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Это максимальное значение с февраля 2013 года.



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