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Редколлегия Bloomberg: Тейлер заслужил свою премию

10.10.2017 14:40
Журналисты Bloomberg обсуждают награждение Ричарда Тейлера Нобелевской премией по экономике
Ричард Тейлер (фото - EPA)

Лауреат Нобелевской премии по экономике этого года Ричард Тейлер посвятил свою карьеру развитию идеи, которая вступает в противоборство с ортодоксальной экономикой. Эта идея заключается в том, что люди не всегда ведут себя рационально и действуют в своих интересах, пишет редакционная коллегия Bloomberg.

"В числе прочего, им не хватает самоконтроля, они непоследовательны в своих оценках, боятся потерь и слишком остро реагируют на плохие новости", - пишут журналисты. Они указывают, что бизнесмены давно научились использовать эти психологические особенности с выгодой для себя. А относительно недавно, благодаря Тейлеру и его коллегам, бизнес и правительства попробовали использовать это уже свыгодой для потребителей. Они искали способ подтолкнуть людей делать больше сбережений для будущего выхода на пенсию, вступать в лучшие учебные заведения или участвовать в программах бесплатных школьных обедов, отмечает Bloomberg.  

При этом математические модели, которые определяют политику в министерствах финансов и центробанках, по-прежнему основываются на предположении, что люди в течение жизни начинают более взвешенно тратить деньги и больше уделять внимания сбережениям. А это предположение не соответствует истине.

"Улучшение экономики как науки требует, чтобы и экономисты больше походили на ученых: отказывались от моделей, которые не подходят, больше полагались на эксперименты и множественные проверки результатов", - убеждены редакторы Bloomberg. Они считают, что Тейлер в полной мере заслужил свою премию. И что будет еще лучше, если это награждение подтолкнет экономическую науку в нужном направлении.

Тейлер был одним из советников 44-го президента США Барака Обамы.

В 2016 году премия по экономике досталась американцам Оливеру Харту и Бенгту Хольмстрему за развитие теории контрактов.

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Ранее были объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине и по физике: их вручили соответственно за исследование принципа действия "биологических часов" и обнаружение гравитационных волн. Британец японского происхождения Кадзуо Исигуро получил литературную премию, а приз в химии за разработку криоэлектронной микроскопии достался Жаку Дюбоше, Хоакиму Франку и Ричарду Хендерсону.

"Экономическая" Нобелевская премия учреждена в 1969 году и официально называется премией Шведского нацбанка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля".

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика
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