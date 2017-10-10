Нацбанк объяснил причины ускорения инфляции
В сентябре 2017 г. потребительская инфляция составила 16.4% в годовом измерении, а в месячном измерении индекс потребительских цен вырос на 2%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики Украины.
"Фактическая инфляция превысила прогноз, опубликованный в инфляционном отчете за июль 2017 г. Это обусловлено прежде всего ускорением роста цен на сырые продовольственные товары, ростом производственных затрат, а также некоторым оживлением потребительского спроса. Выше прогноза была также и базовая инфляция, хотя в целом фундаментальное инфляционное давление оставалось умеренным", - сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.
Как заявили в НБУ, базовая инфляция в сентябре в годовом измерении замедлилась до 7,7% (в месячном измерении составила 1,9%). Прежде всего, высокими темпами росли цены на услуги, входящие в базовую инфляцию, в частности, стоимость услуг среднего и высшего образования выросла на фоне увеличения расходов на оплату труда. Также ускорился рост цен на продукты питания с высокой степенью обработки, в частности, мясную и молочную продукцию - из-за повышения цен на соответствующие сырые продукты. Замедлилось подорожание одежды, обуви, а также других, преимущественно импортных непродовольственных товаров (электроника, бытовая техника и товары личного ухода) благодаря благоприятной ситуации на валютном рынке.
Рост цен на сырые продовольственные товары в сентябре продолжил ускоряться (до 28,2% год к году) и больше всего повлиял на отклонение общей инфляции от прогноза. В частности, существенно ускорился рост цен на яйца на фоне постепенной активизации их экспорта. Также ускорился рост цен на все виды мяса. Высокими оставались темпы роста цен на молоко и овощи.
Рост административно регулируемых цен и тарифов замедлился (до 25,9% год к году), поскольку в сентябре прошлого года произошло повышение тарифов на электроэнергию. В то же время, в сентябре были увеличены минимальные цены на алкогольные напитки, в результате чего произошло ожидаемое ускорение роста цен на них до 17,5% г/г. Также ускорился рост цен на табачные изделия (41,1% г/г), хлеб и транспортные услуги.
Цены на топливо ускорили рост до 12,4% г/г. В сентябре подорожали бензин и дизельное топливо на фоне роста цен на нефть на мировых рынках и повышения обменного курса евро, поскольку акцизы на топливо установлены именно в этой валюте.
В Нацбанке отметили, что текущая динамика индекса потребительских цен свидетельствует о дальнейшем усилении рисков отклонения инфляции от прогнозных показателей. Новый прогноз инфляции будет объявлен по результатам заседания правления НБУ 26 октября 2017 г.
В сентябре Национальный банк ухудшил свой прогоз по инфляции на конец года: уровень инфляции отклонится от центральной точки целевого диапазона 8% +/- 2 п.п.
Министерство экономического развития и торговли прогнозирует инфляцию по итогам года на уровне 12,2%.
По прогнозам Международного валютного фонда, инфляция в Украине на конец года может составить менее 10%.
Всемирный банк в апреле ухудшил прогноз по инфляции с 8,5% до 10%.
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