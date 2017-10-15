Зарплаты депутатов могут вырасти на 390 млн грн - СМИ
Бюджетные расходы на заработные платы народным депутатам, их помощникам и сотрудникам парламента и подведомственных организаций в 2018 году могут вырасти на 390,3 млн грн, если проект бюджета проголосуют без изменений. Об этом сообщает проект Марлин, ссылаясь на бюджетные запросы Верховной Рады Украины на 2018 год.
На зарплаты депутатам и их помощникам в следующем году могут потратить 552,8 млн грн. На 423 депутатов приходится 1692 помощника. Для работников Верховной Рады и подведомственных организаций запланировали 586,6 млн грн.
Согласно документам, возросло также количество сотрудников парламента: в следующем году их число может возрасти до 2240 человек (в прошлом году - 1911 людей).
Планируется также значительное повышение расходов на депутатские командировки - до 33,9 млн грн по сравнению с 13,9 млн грн, запланированных на 2017 год.
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