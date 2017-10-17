Поступления в местные бюджеты выросли на 30% - Гройсман
Поступления в местные бюджеты за девять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросли на 31,1 млрд грн, или на 30%. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман написал на своей странице в Facebook.
"За 9 месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступления в местные бюджеты выросли на 31,1 млрд грн, или на +30%. А собственные доходы местных бюджетов 366-ти объединенных территориальных громад выросли на 82,7% и составили 6,3 млрд грн", - написал он.
Премьер также отметил, что децентрализация остается для всей правительственной команды и лично для него одним из приоритетных направлений деятельности.
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