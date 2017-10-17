 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.54  26.83   EUR:  31.18  31.90
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Поступления в местные бюджеты выросли на 30% - Гройсман

17.10.2017 14:45
Поступления в местные бюджеты за девять месяцев этого года выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Владимир Гройсман (фото - пресс-служба КМУ)

Поступления в местные бюджеты за девять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросли на 31,1 млрд грн, или на 30%. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман написал на своей странице в Facebook.

"За 9 месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступления в местные бюджеты выросли на 31,1 млрд грн, или на +30%. А собственные доходы местных бюджетов 366-ти объединенных территориальных громад выросли на 82,7% и составили 6,3 млрд грн", - написал он.

Премьер также отметил, что децентрализация остается для всей правительственной команды и лично для него одним из приоритетных направлений деятельности.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Госбюджет, Гройсман
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров