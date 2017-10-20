Гройсман: Продолжаем переговоры с МВФ о цене на газ
Кабинет министров Украины продолжает вести переговоры по цене на газ для граждан с Международным валютным фондом (МВФ. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в Верховной Раде сегодня, 20 октября.
"Наша задача состоит в том, чтобы на будущую формулу формирования цен на газ внутри страны сделать справедливой. Ведем техническую работу на уровне специалистов", - сказал.
Он напомнил, что формула, которая сейчас установлена, еще не вводилась в перерасчет. Кабмин считает, что она нуждается в доработке.
Ранее сообщалось, что МВФ категорически отказался менять ранее согласованные с правительством Украины условия определения цены газа для населения на отопительный сезон 2017-2018 годов, который должен привести к ее повышению на 17,6%. В правительстве же намерены оставить цену газа на прежнем уровне до 1 апреля.
В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд.
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