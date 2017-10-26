НБУ повысил учетную ставку до 13,5%

С 27 октября учетная ставка Нацбанка вырастет на 1%

Национальный банк Украины (НБУ) с 27 октября повысил учетную ставку с 12,5% до 13,5%. Об этом сегодня сообщил и.о. главы НБУ Яков Смолий.



Более жесткая монетарная политика будет способствовать снижению потребительской инфляции и приближению к цели в 2018 году, отметил он.

"Потребительская инфляция в сентябре ускорилась до 16,4% в годовом измерении и превысила траекторию прогноза НБУ. Это обусловлено ускорением роста цен на сырые продовольственные товары, повышением производственных затрат, а также некоторым оживлением потребительского спроса", - сказал отметил и.о. главы НБУ Яков Смолий.

Учетная ставка - один из монетарных инструментов, с помощью которого регулятор устанавливает для субъектов денежно-кредитного рынка ориентир по стоимости привлеченных и размещенных средств на соответствующий период. Это основная процентная ставка, которая зависит от процессов, происходящих в макроэкономической, бюджетной сферах и на денежно-кредитном рынке.

Повышением учетной ставки НБУ может замедлить движение денег в банковском секторе и снизить темпы роста экономики, что в теории должно снизить цены. И если сейчас выполнить таргет не удастся, то за счет повышения учетной ставки, НБУ мог бы создать задел на будущее.

Подробнее об этом читайте в материале: Нулевой эффект. Почему НБУ невыгодно повышать учетную ставку

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.