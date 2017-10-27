Службу финрасследований надо создать как можно быстрее - Данилюк

Нацсовет реформ в ближайшее время рассмотрит два законопроекта о создании Службы финансовых расследований, сообщил министр финансов

Национальный совет реформ будет рассматривать два законопроекта о создании Службы финансовых расследований. Об этом вчера, 26 октября, сообщил министр финансов Александр Данилюк.



"Завтра я буду готов представить на Нацсовете реформ наш законопроект, который был подготовлен при участии экспертов и МВФ. Была инициатива со стороны налогового комитета Рады написать новый законопроект. Меня очень волнует, что ни я, ни другие члены правительства не видели этот законопроект или концепцию", - сообщил министр.



Данилюк подчеркнул, что для него не важно авторство законопроекта. Главное, чтобы была создана Служба финансовых расследований, сказал министр.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.