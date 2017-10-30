Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В понедельник, 30 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 1,70 коп до 26,6710 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,65 коп - до 26,9145 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,75 грн, минимальный курс продажи - 26,85 грн.



Средний курс покупки евро упал на 11,73 коп и составляет 30,8770 грн, средний курс продажи - упал на 11,62 коп до 31,4505 грн. Продать евро дороже можно за 31,2 грн, купить дешевле - за 31,3 грн.



Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 7,6 коп и составляет 4,206 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,4 коп до 4,659 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.



Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,6710 26,9145 0,4206 0,4659 30,8770 31,4505 Медиана 26,7000 26,9000 0,4400 0,4650 30,9000 31,4000

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.