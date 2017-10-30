Порошенко одобрил изменения в правила бухгалтерского учета
Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" (относительно усовершенствования некоторых положений). Об этом председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина написала на своей странице в Facebook.
"Принятие и вступление в силу этого закона является очередным шагом к созданию благоприятного бизнес-климата в Украине, поскольку приблизит деятельность украинских предприятий к мировым стандартам в сфере ведения бухгалтерского учета и формирования финансовой отчетности", - отметила она.
Верховная Рада приняла этот законопроект 5 октября.
Согласно пояснительной записке к документу, предлагается привести нормы закона о бухгалтерском учете и финансовой отчетности в соответствие с законодательством ЕС, в частности с положениями директивы N2013/34/ЕС, и усовершенствовать порядок применения Международных стандартов финансовой отчетности.
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