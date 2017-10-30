В бюджете не хватает 10 млрд грн для выплаты субсидий - Минфин

Обязательства по субсидиям превысили заложенные в госбюджет средства, сообщили в Министерстве финансов

Обязательства по субсидиям на 10 млрд грн превысили заложенные в госбюджет средства. Об этом в своей статье для Радио Свобода сообщил заместитель министра финансов Сергей Марченко.



Он рассказал также, что министерство уже сталкивалось с такой проблемой летом. Тогда Минфин обратился к парламенту с просьбой о выделении дополнительных 14 млрд грн и внесении соответствующих изменений в бюджет.



Министерство и сейчас найдет способ решить эту проблему, заверил Марченко. "На сегодняшний день в бюджете предусмотрено 61 млрд грн. Обязательств на 1 октября есть на 71 млрд грн. То есть определенным образом не обеспечены бюджетные обязательства, но мы надеемся, что найдем решение по этому поводу", - уточнил он.



Марченко добавил, что до конца года правительство погасит все задолженности за энергоносители, но при этом снова придется вносить изменения в бюджет.



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