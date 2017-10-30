Хорватия планирует ввести евро за семь-восемь лет

Правительство Хорватии намерено ввести евро за два своих срока

Хорватия намерена присоединиться к еврозоне в течение ближайших семи-восьми лет. Об этом сообщил премьер-министр страны Андрей Пленкович, пишет Reuters.



"Мы хотим, чтобы Хорватия стала членом еврозоны в течение двух правительственных сроков", - отметил Пленкович.



На данный момент последней страной, перешедшей на евро, является Литва, которая вступила в еврозону 1 января 2015 года.



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