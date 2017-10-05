Порошенко одобрит пенсионную реформу до 9 октября - Гройсман

По словам премьера, президент должен подписать закон о пенсионной реформе до понедельника

Президент Украины Петр Порошенко подпишет закон о пенсионной реформе, принятый Верховной Радой 3 октября, до понедельника, 9 октября. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман сегодня, 5 октября, пишет УНИАН.



"Я говорил с президентом. Президент до понедельника подпишет закон, что даст нам возможность начать со следующей недели выплату пенсий украинским пенсионерам. Сейчас законопроект находится в парламенте, его подпишет глава Верховной Рады, и дальше он пойдет на подпись к президенту. Мы должны его максимально быстро внедрить в жизнь", - сказал Гройсман.



Глава Пенсионного фонда Алексей Зарудный подчеркнул, что пенсионеры, для которых установленный срок начисления пенсий за октябрь придет раньше, чем вступление закона в силу после подписи президента и официальной публикации, получат пенсии в старом объеме, а дополнительную доплату за октябрь получат в ноябре. В то же время пенсионеры, которым пенсии будут начислены после вступления закона в силу, сразу же получат выплаты в повышенном размере.



"Все органы Пенсионного фонда готовы к оперативному перерасчету и начислению пенсий в соответствии с реформой", - сказал Зарудный.



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