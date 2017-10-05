 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.75  27.11   EUR:  31.34  31.98
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Порошенко одобрит пенсионную реформу до 9 октября - Гройсман

05.10.2017 12:39
По словам премьера, президент должен подписать закон о пенсионной реформе до понедельника
Владимир Гройсман (фото - пресс-служба)

Президент Украины Петр Порошенко подпишет закон о пенсионной реформе, принятый Верховной Радой 3 октября, до понедельника, 9 октября. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман сегодня, 5 октября, пишет УНИАН.

"Я говорил с президентом. Президент до понедельника подпишет закон, что даст нам возможность начать со следующей недели выплату пенсий украинским пенсионерам. Сейчас законопроект находится в парламенте, его подпишет глава Верховной Рады, и дальше он пойдет на подпись к президенту. Мы должны его максимально быстро внедрить в жизнь", - сказал Гройсман.

Глава Пенсионного фонда Алексей Зарудный подчеркнул, что пенсионеры, для которых установленный срок начисления пенсий за октябрь придет раньше, чем вступление закона в силу после подписи президента и официальной публикации, получат пенсии в старом объеме, а дополнительную доплату за октябрь получат в ноябре. В то же время пенсионеры, которым пенсии будут начислены после вступления закона в силу, сразу же получат выплаты в повышенном размере.

"Все органы Пенсионного фонда готовы к оперативному перерасчету и начислению пенсий в соответствии с реформой", - сказал Зарудный.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Пенсия, Порошенко Петр, Гройсман
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров