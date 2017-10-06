Налоговые поступления в местные бюджеты составили 134 млрд грн

За девять месяцев этого года в местные бюджеты поступило 134 млрд грн от налогов и сборов

Фото: пресс-служба НБУ

В течение января-сентября текущего года налогоплательщиками направлено в местные бюджеты 133,7 млрд грн. Об этом Государственная фискальная служба (ГФС) сообщает на официальном сайте.



По сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот показатель вырос на 28,1%, или на 29,3 млрд грн, отмечает ГФС.



За девять месяцев текущего года в сводный бюджет перечислено почти 132 млрд грн налога на доходы физических лиц (в т. ч. в местные бюджеты поступило 78,3 млрд грн). Это на 33,5 млрд грн, или 34% больше, чем за соответствующий период 2016 года.



В сентябре было выплачено 15,8 млрд грн НДФЛ. Прирост к прошлому году составил почти 4 млрд грн.



В частности, в сентябре местные бюджеты получили на 20,2% больше, чем в сентябре прошлого года. За первый месяц осени 2017 года в местные бюджеты было направлено 13,7 млрд грн, тогда как за соответствующий период прошлого года эта сумма составляла 11,4 млрд грн.



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ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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