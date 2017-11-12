Великобритания и ЕС согласовали продолжение переговоров о Brexit
Евросоюз и Великобритания договорились о том, что переговоры по процедуре Brexit могут продолжаться без установления суммы, которую Соединенное Королевство должно заплатить за выход из блока. Об этом пишет Reuters.
По словам министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса, Великобритания согласна с тем, что переговоры нужно продолжить, но не собирается сейчас называть сумму отступных.
"Мы сказали: хорошо, мы согласуем, но не думаем, что у вас будет сумма или формула (для финансового расчета) в конце этого (этапа переговоров - ред.)... Они (ЕС - ред.) приняли это, - сказал Дэвис.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
- Standard & Poor’s подтвердил кредитный рейтинг Украины 09:06
- Официальные курсы банковских металлов на 13.11.2017 08:50
- Курсы валют НБУ на 13.11.2017 08:48
- Великобритания и ЕС согласовали продолжение переговоров о Brexit вчера 16:08
- Держатели бондов ПриватБанка подали иск в Лондонский суд вчера 11:37