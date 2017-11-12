Великобритания и ЕС согласовали продолжение переговоров о Brexit

Переговоры по процедуре Brexit будут продолжаться без установления суммы, которую Соединенное Королевство должно заплатить за выход из блока

Фото: EPA

Евросоюз и Великобритания договорились о том, что переговоры по процедуре Brexit могут продолжаться без установления суммы, которую Соединенное Королевство должно заплатить за выход из блока. Об этом пишет Reuters.



По словам министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса, Великобритания согласна с тем, что переговоры нужно продолжить, но не собирается сейчас называть сумму отступных.



"Мы сказали: хорошо, мы согласуем, но не думаем, что у вас будет сумма или формула (для финансового расчета) в конце этого (этапа переговоров - ред.)... Они (ЕС - ред.) приняли это, - сказал Дэвис.



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ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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