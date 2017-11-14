Наличные курсы валют: данные на 12:00

Во вторник, 14 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 0,87 до 26,4893 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,87 коп - до 26,7630 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,6 грн, минимальный курс продажи - 26,68 грн.



Средний курс покупки евро вырос на 3,37 коп и составляет 30,7973 грн, средний курс продажи - вырос на 2,50 коп до 31,3213 грн. Продать евро дороже можно за 31,0 грн, купить дешевле - за 31,18 грн.



Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,2 коп и составляет 4,167 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,6 коп до 4,519 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,42 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,48 грн.



Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,4893 26,7630 0,4167 0,4519 30,7973 31,3213 Медиана 26,5000 26,7500 0,4300 0,4500 30,8000 31,3000

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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