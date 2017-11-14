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Наличные курсы валют: данные на 12:00

14.11.2017 12:30
Во вторник, 14 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 0,87 до 26,4893 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,87 коп - до 26,7630 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,6 грн, минимальный курс продажи - 26,68 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 3,37 коп и составляет 30,7973 грн, средний курс продажи - вырос на 2,50 коп до 31,3213 грн. Продать евро дороже можно за 31,0 грн, купить дешевле - за 31,18 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,2 коп и составляет 4,167 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,6 коп до 4,519 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,42 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,48 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,4893

26,7630

0,4167

0,4519

30,7973

31,3213

Медиана

26,5000

26,7500

0,4300

0,4500

30,8000

31,3000

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков) 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Курсы валют, наличные курсы
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